Variante non sostanziale e affidamento diretto per il completamento – con un bel po’ di tempo in più rispetto al previsto – per la connessione Dante-Plinio-Mazzini, uno degli interventi del Piano periferie di Terni. L’attenzione è, come noto, su piazza Tre Monumenti.

AUTUNNO 2023, LA PARTENZA DELL’INTERVENTO

Di recente è stato trovato l’accordo tra Comune e Lions Club Terni Host per mettere la parola fine alla vicenda di piazza Tre Monumenti. Ora palazzo Spada si è mossa: 25 mila euro a testa per la Edilmaco2 srl – la società aggiudicataria nel 2023 dell’intervento complessivo per oltre 240 mila euro – e la Rocca Marmi srl.

FEBBRAIO 2023, IL DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE

Quest’ultima si occuperà dei lavori necessari al rivestimento dei tre steli monumentali della piazza. Per la Edilmaco2 c’è invece un aumento dell’importo per maggiori lavori.