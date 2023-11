Terni, connessione piazza Dante-Mazzini: parte il restyling

di S.F.

‘Connessione’ piazza Dante-Plinio-Mazzini, restyling in partenza a Terni. Il Comune ha aggiudicato l’appalto per un altro degli interventi nell’ambito del Piano periferie: sarà la Edilmaco2 Sas ad occuparsi dell’operazione prevista in un tratto di 500 metri del centro cittadino. Si tratta dell’unica società ad aver accettato l’invito di palazzo Spada nell’ambito della gara. Il semaforo verde vale 227.160 euro con un ribasso del 5,30%. Depositata la notifica preliminare di cantiere.

L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

FEBBRAIO 2023, IL DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE: I DETTAGLI

L’intervento

Le altre invitate – nessuna di loro ha mandato l’offerta – erano la Gefim srl, Giacchini srl, Grifi srl, Monti Enzo srl e Piciucchi/Sergio Fabrizi srl. Il progetto prevede diversi interventi nel tratto interessato, come ad esempio la chiusura alle auto con pedonalizzazione dell’area tra via Mazzini e vico Possenti nonché la riqualificazione di piazza Tre Monumenti: in sintesi si parla di realizzare una ‘connessione urbana’ tra l’area della stazione ed una delle principali vie di Terni. Si parte da piazza Dante dove è prevista la «modifica della quota dell’attraversamento pedonale, allineata alle quote del marciapiede ed al marciapiede sottostante la pensilina di attesa alle fermate urbane del Tpl posta al centro della piazza». Poi aiuole sopraelevate poste «a protezione dei pedoni e destinate ad impedire la sosta impropria sulle strisce pedonali, fatto, quest’ultimo, riscontrato frequentemente soprattutto in concomitanza dell’arrivo dei pendolari ferroviari». Più avanti – tra via Mascio, via Floriano e piazza Tre Monumenti saranno sviluppati piccoli spazi urbani per i residenti e gli utenti occasionali; per la piazza – questo almeno è indicato nel documento di progettazione iniziale – sarà creato uno spazio pedonale al centro, mantenendo tuttavia i parcheggi perimetrali. Infine l’ampliamento sul lato destro del marciapiede in direzione via Mazzini con tanto di soppressione di otto posti auto con sosta a pagamento.