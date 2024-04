Terni: picchiato in viale Brenta. Soccorsi e indagini

Momenti di tensione e violenza, con conseguenze per fortuna non gravi, nella serata di giovedì a Terni, lungo viale Brenta nei pressi dell’incrocio con via Piave. Gli operatori del 118 hanno soccorso un giovane nordafricano che sarebbe stato pestato da un connazionale per motivi su cui sta indagando la polizia di Stato, intervenuta sul posto. L’uomo è stato trasportato in ospedale e, colpito a mani nude, non avrebbe riportato conseguenze serie. L’episodio tuttavia non è dei più edificanti e accende i riflettori su un altro caso di cronaca, in questo caso una lite sfociata in aggressione fisica sulla pubblica via, su cui gli inquirenti sono chiamati a lavorare. Fra l’altro la zona è da tempo teatro di situazioni connesse alla prostituzione e allo spaccio.

