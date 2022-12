Terni, Piediluco: il bar di via Noceta aggiudicato all’asta

di S.F.

Primo tentativo subito buono e aggiudicazione all’asta. Si è conclusa positivamente la procedura legata al locale commerciale lungo via Noceta, fronte lago a Piediluco, da poco meno di 100 metri quadrati: l’appuntamento c’è stato la scorsa settimana con prezzo base fissato a 70 mila euro e minimo a quota 52.500. L’area è attualmente locata per l’attività di bar ad Alessandro Cianchetta.

SETTEMBRE 2022, VA ALL’ASTA LA STRUTTURA DI PIEDILUCO

Tutto aggiudicato

Ad occuparsi della vicenda è stata l’avvocato Eleonora Luciani, delegata alla vendita, con perizia tecnica firmata dal geometra Marco Ubaldi. «La struttura è utilizzata ad uso bar con e laboratorio gelateria, tettoia e bagno ed adiacenti locali somministrazione, cucina, depositi e portico in comune con altra proprietà, ma comunicanti internamente, configurandosi come porzioni reciprocamente funzionali all’attuale attività commerciale». Le questioni da sistemare a livello di difformità non mancano. Risulta aggiudicata anche l’abitazione sopra l’attività: era all’asta per 57.500 euro.