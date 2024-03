Terni, Piediluco: oltre 1.100 atleti per il I meeting nazionale

La grande stagione del canottaggio a Piediluco è pronta a scattare. Nel weekend è in programma uno dei più rilevanti eventi sportivi del territorio ternano: c’è il I meeting nazionale di canottaggio sabato 16 e domenica 17 marzo sulle acque del centro nazionale di preparazione olimpica e paralimpica. Tra i protagonisti c’è l’Italia Team del direttore tecnico Francesco Cattaneo: sono 67 gli azzurri in gara con 63 equipaggi in una competizione che, complessivamente, vedrà di scena 98 società e oltre 1.100 atleti. Tra le società spicca la Canottieri Gavirate con 40 atleti/e, a seguire la Sc Varese con 37 e l’Ac Monate con 35. Dal 22 al 24 marzo ci sarà poi l’edizione 2024 del ‘Memorial d’Aloja’.

