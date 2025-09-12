di S.F.

Non solo l’ex scuola elementare. A Piediluco il Comune prova a valorizzazione con una concessione pluriennale il primo piano dell’ex palazzo comunale lungo corso IV Novembre: il canone a base d’asta è fissato a quota 1.500 euro annui.

LA SCHEDA DEL BENE

La durata – così come gli altri bandi – è stabilita in un periodo massimo di 50 anni. Obiettivo? «La valorizzazione del primo piano tramite il recupero, la rifunzionalizzazione e la sua trasformazione, a fini turistici, alberghieri, culturali e sociali, per la sua successiva riattivazione e gestione». Si parla di circa 80 metri quadrati di spazio in tutto.

«L’intera proprietà comunale si sviluppa su tre piani. Il piano terra, fronte strada, attualmente è sede di una farmacia rurale con ingressi indipendenti ai civici 9/C ed 11/B. Il piano secondo è utilizzato quale sede dell’archivio comunale ancora in essere, il piano primo, l’unico oggetto di concessione, attualmente in disuso è stato utilizzato quale sede di associazioni», viene specificato.