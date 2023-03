Terni, pioggia di medaglie per il Circolo Canottieri Piediluco al debutto stagionale

Un debutto stagionale da quattordici medaglie per il Circolo Canottieri Piediluco. Gli atleti ternani hanno conquistato sette ori, quattro argenti e tre bronzi in occasione della prima regata regionale selettiva – coinvolto il comitato Lazio – andato in scena domenica al polo nautico Paolo d’Aloja in un’ottima giornata a livello meteorologico: la manifestazione ha coinvolto poco meno di 600 atleti di 21 società, dai più piccoli ai master, ed è stata utile per le qualificazioni al I meeting nazionale in programma sabato 25 e domenica 26 marzo nelle acque del lago ternano. Una sorta di ‘rodaggio’ in vista dell’appuntamento che, come di consueto, porterà nell’area circa 1.000 atleti da tutta Italia.

