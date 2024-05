Terni: pitbull uccide cagnolino. Sopralluogo e prescrizioni della Usl

Un cane di piccola taglia è stato aggredito da uno di razza pitbull di 7 anni: il fatto è accaduto durante lo scorso weekend nella zona fra Gabelletta e Maratta, a Terni. Quest’ultimo – si apprende – sarebbe saltato fuori dal recinto della propria abitazione, azzannando e ferendo a morte il cagnolino che si trovava insieme alla sua padrona. La donna non ha riportato conseguenze fisiche, pur shoccata dall’accaduto che è finito all’attenzione del personale della struttura complessa di sanità pubblica veterinaria della Usl Umbria 2, diretta dal dottor Luca Nicola Castiglione. Il sopralluogo, condotto dai dottori Sveva Magnanelli e Fabio Bellucci, ha fatto emergere alcuni elementi con conseguenti prescrizioni imposte dall’autorità sanitaria ai padroni del pitbull. Che, intanto, secondo quanto verificato dagli addetti della Usl Umbria 2 per la valutazione di competenza dei veterinari, è risultato in ottime condizioni, ben tenuto e non aggressivo nei confronti dell’uomo. In merito a quanto imposto, si va dal divieto di far uscire di casa l’animale, fin quando le recinzioni non saranno in grado di contenerlo, di seguire un percorso formativo/educativo riservato al cane e dotarsi di un’assicurazione specifica. Il mancato rispetto può condurre al ricovero dell’animale presso un canile sanitario.

