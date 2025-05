di S.F.

La gara è andata deserta e allora il Comune di Terni ‘spacchetta’ i lavori per risolvere la partita. Tra i lavori del Pnrr di Cesi ancora da avviare – quello più complesso è il percorso meccanizzato da oltre 1 milione di euro – c’è anche la rete sentieristica, percorsi Mtb, arrampicata e pista parapendio da quadro economico generale da 400 mila euro: si procede con suddivisione in tre lotti per micro interventi.

L’INTERVENTO IN QUESTIONE – I DETTAGLI

Come mai questa decisione? Lo scorso gennaio palazzo Spada ha avviato la procedura negoziata senza bando invitando cinque operatori economici: Castellani&Gelosi, Ciorba, Cogem, Ctm e Forti Costruzioni. Risultato: nessuno ha partecipato, gara deserta.

DICEMBRE 2024, CHIUSA LA CONFERENZA DI SERVIZI PER L’INTERVENTO

A distanza di settimane ecco la scelta: la suddivisione in tre lotti denominati rispettivamente rete sentieristica e percorsi mountain bike, parapendio/interventi puntuali ed arrampicata. Ciò con l’obiettivo di «rrendere più mirate le successive fasi di gara atte alla scelta di operatori economici adeguati alle differenti lavorazioni che i microinterventi richiedono». Il primo lotto vale 110 mila euro, il secondo 128 mila ed il terzo 160 mila euro.

L’AFFANNO PER IL PERCORSO MECCANIZZATO DA 1,2 MILIONI DI EURO

Il quadro economico complessivo resta invariato (400 mila). In primis si riparte con l’affidamento del servizio di ingegnerie ed architettura per il progetto esecutivo: a firmare è il dirigente al governo del territorio e il responsabile unico di progetto Federico Nannurelli.