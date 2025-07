Procede la riqualificazione con fondi del Pnrr del campo sportivo di Cesi. Siamo ad oltre un anno dalla consegna dei lavori – 19 giugno 2024 alla Atlante srl di Angri – e questa è la situazione: la conclusione del restyling, da importo contrattuale originario di poco inferiore ai 400 mila euro, era prevista in origine per il 9 ottobre 2024. Poi sospensioni e la variante in corso d’opera firmata il 27 maggio scorso per il secondo ingresso.

L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO INTEGRATO

GIUGNO 2024, SI INIZIA: PUMP TRACK, ARRAMPICATA E ALTRO