di S.F.

Tanta fatica nel 2024 per l’appalto integrato, ora si parte. A Cesi è in partenza un nuovo cantiere nell’ambito del Pnrr: c’è la notifica preliminare per l’ex teatro chiesa di Sant’Andrea. Se ne occupa la Consorzio Atena Scarl di Castellammare di Stabia.

GIUGNO 2024, L’AFFANNO PER L’EX CHIESA DI SANT’ANDREA

AUTUNNO 2024, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’intervento vale un quadro economico da 300 mila euro e consentirà – viene specificato – di rendere la «sala più accogliente, sicura e polifunzionale, per incontri, iniziative di promozione, attività di formazione, informazione e culturali in genere». Il Rup è il dirigente Federico Nannurelli.