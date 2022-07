Terni, Comune riprova a vendere l’ex meeting point in via Cavour: 53 mila euro

di S.F.

Nel 2021 non andò bene, anzi. Asta deserta e storia chiusa. Ora il Comune di Terni ci riprova dopo l’approvazione del nuovo piano delle alienazioni e la comunicazione – 18 maggio 2022 – del ministero della Cultura sul non interesse culturale dell’immobile: palazzo Spada ha avviato un nuovo iter per tentare di vendere l’ex bar meeting point al civico 109 di via Cavour, in centro. Il prezzo scende da 62 a 53 mila euro.

IL TENTATIVO A VUOTO DEL 2021

Spazio commerciale

Si tratta di una piccola porzione di una palazzina a due piani: la superficie catastale è di 34 metri quadrati, quella reale di poco superiore ai 40 più 6,75 mq del magazzino interrato. C’è un fattore da non sottovalutare: «Necessario l’aggiornamento catastale per l’elaborazione della planimetria, pertanto la stipula dell’atto definitivo di compravendita sarà condizionata dall’esecuzione a cura e spese dell’aggiudicatario, dell’aggiornamento catastale stesso». L’asta pubblica è fissata per il 30 agosto in Comune. Chi si fa avanti dovrà depositare una cauzione provvisoria dal valore di 10.600 euro.

C’è anche altro: l’accesso

L’immobile è suddisivo in un vano principale che si affaccia su via Cavour, uno secondario senza ‘sbocchi’, un ripostiglio, servizi ed una scala di accesso al piano seminterrato per l’ingresso al magazzino. E qui sorge un altro problema: «Ad oggi non ha un accesso indipendente poiché l’affaccio su via Cavour è costituito da una vetrina, trattandosi di un locale ad uso commerciale, che nell’ultima locazione era unito al locale limitrofo, al quale ha accesso da due aperture interne». Quindi? L’eventuale aggiudicatario, a sue spese, dovrà fare i lavori per il ripristino dell’accesso al civico 109. In più tutto ciò che è necessario per la separazione degli impianti che, al momento, sono centralizzati. Va reso autonomo in sostanza.