Terni, polemiche Taric. Asm: «Da noi supporto ma non possiamo sostituirci ai cittadini»

Fa discutere la lettera sulla Taric recapitata da Asm Terni Spa ai cittadini ternani. L’azienda, dopo tanto parlare, ha detto la sua giovedì attraverso un post su Facebook, destinato a suscitare – il comitato ‘No Inc’ è stato il primo a replicare – ulteriori discussioni. «Dopo aver evidenziato il problema – scrive Asm – che riguarda un numero consistente di condomini ternani (1.700 condomini comprendenti più di 19 mila famiglie), la nostra società ha istituito un ufficio apposito che è già al lavoro per effettuare tutti i controlli necessari e suggerire le soluzioni opportune ad ogni singolo condominio. L’obiettivo della nostra azienda – prosegue il post – è fornire il necessario supporto per risolvere il problema di tutti i condomini segnalati prima che si verifichino gli aumenti paventati. Per quanto ci riguarda, nessuno sarà lasciato indietro. Sono diversi gli amministratori di condominio o loro delegati con i quali siamo già in contatto per concordare le azioni da intraprendere. Quello che non può fare Asm Terni – è la conclusione velatamente polemica – è sostituirsi al cittadino che effettua la raccolta differenziata dentro la propria abitazione o assumere unilateralmente decisioni che riguardano l’ambito privato».

