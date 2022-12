Chiesta la pubblica benemerenza per Cristiano Lucarelli

Ternana, politica e calcio ancora a braccetto. Questa volta non a causa del presidente rossoverde Stefano Bandecchi: mercoledì pomeriggio a palazzo Spada, in occasione dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, è stata proposta la pubblica benemerenza civica per l’ex allenatore – sotto contratto fino al 2025 – Cristiano Lucarelli che, come noto, è stato di recente esonerato per decisione dell’imprenditore livornese.

La motivazione

Bene, ma qual è il motivo? Nell’atto – a presentarlo è stato il capogruppo pentastellato Federico Pasculli – si parla di Lucarelli come ex ct (commissario tecnico) delle Fere: «Ha contribuito con la stagione dei record al ritorno della società Ternana Calcio in serie B». C’è anche altro: «Come persona ha dimostrato attaccamento alla città ed ai cittadini». Da qui l’input rivolto al sindaco Leonardo Latini e all’esecutivo.