Lunedì mattina, accompagnati dalle loro insegnanti, 26 alunni tra i 5 e i 6 anni di età della scuola dell’infanzia ‘San Bernardo’ di Narni hanno visitato la questura di Terni. Hanno potuto così vedere da vicino come la polizia Scientifica rileva le impronte e sono potuti salire sulle pattuglie della squadra Volante e sentirsi poliziotti per un giorno. Al termine della visita, nella sala riunioni della questura, gadget per tutti a ricordo di una giornata davvero speciale.

