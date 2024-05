Terni, ponte Allende-ferrovia: tratto chiuso da martedì

Novità da martedì per il tratto di argine del fiume Nera che da ponte Allende conduce fino al ponte della ferrovia. Lo rende noto il Consorzio di bonifica Tevere-Nera in quanto sono terminati «i lavori in destra idraulica, che dal Parco San Martino arriva fino al ponte ferroviario della linea Terni-L’Aquila». Ora si passa all’altro: dal 21 maggio «i mezzi e gli operai dell’ente si sposteranno sul tratto in sinistra idraulica, che da Ponte Allende termina al medesimo ponte ferroviario.

Quest’ultimo percorso sarà quindi chiuso al pubblico per consentire di ultimare tutte le operazioni. Grazie infatti agli interventi sarà ripristinata l’officiosità idraulica del Fiume e del relativo affluente, nei Comuni di Narni e Terni. Si tratta di lavori finanziati con i fondi del Pnrr per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico».

Condividi questo articolo su