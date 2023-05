Terni, ponte Gabelletta – Maratta senza pace: subappalto da 50 mila euro a ditta campana

di S.F.

Il completamento del collegamento viario tra Gabelletta e Maratta. Chiunque uscirà vincitore dal ballottaggio tra Orlando Masselli e Stefano Bandecchi si ritroverà a fare i conti anche con questa problematica, tutt’altro che secondaria considerando l’enorme impatto sulla viabilità dell’area nord di Terni: ora sul tema si registra una novità. Vale a dire un subappalto dal valore di 50 mila euro.

LA PERIZIA DI VARIANTE ED I MAGGIORI LAVORI

GABELLETTA-MARATTA, SI ATTENDE IL NUOVO CAVALCAVIA

GENNAIO 2023, 2° STEP DEMOLIZIONE

9 OTTOBRE 2022, LA COMPLESSA DEMOLIZIONE. CON PROBLEMI

ESTATE 2021, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Cosa è successo

La perizia di variante è stata perfezionata e ora c’è un altro passaggio propedeutico all’ultimazione dell’operazione con la posa del nuovo cavalcavia a cura della 2P Asfalti di Roma (l’appalto è stato aggiudicato per 714 mila euro). Quest’ultima ad inizio maggio ha chiesto l’autorizzazione all’affidamento in subappalto per 50 mila euro alla Salclem Costruzioni srl di Villaricca (Napoli). Motivo? Le opere in cemento armato legato alle costruzioni di fondazioni, spalle, elevazioni e solette della struttura da posizionare. Dal Comune è stato dato il via libera e dunque si procede. Storia lunga e complessa, d’altronde basti pensare che il verbale di consegna lavori è stato redatto il 29 ottobre del 2021.