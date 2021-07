Gabelletta-Maratta, nuovo cavalcavia: appalto aggiudicato

di S.F.

Riunione con i tecnici dell’amministrazione, primi confronti sul da farsi e lavori – la previsione – in partenza in autunno. Step rilevante in vista della demolizione del cavalcavia esistente e la realizzazione del nuovo per il completamento del collegamento viario da 2,4 chilometri tra Gabelletta e Maratta: c’è l’aggiudicazione efficace per la società romana 2P Asfalti srl di Roma per un importo contrattuale di oltre 714 mila euro – base da 899 mila – grazie al ribasso del 28,55%, sotto la soglia di anomalia.

LA DEMOLIZIONE E IL TRAFFICO INTERDETTO: COSA ACCADRÀ

TUTTI COLORO CHE CI HANNO PROVATO: IL REPORT

La trasformazione

In un primo momento la consegna dei lavori era stimata per marzo ma, come evidente, se ne parlerà non prima di settembre. Fatto sta che formalmente la procedura è chiusa con l’aggiudicazione alla società romana: saranno loro ad occuparsi della demolizione – prevista in orario notturno previo consenso dell’Anas, il cavalcavia passa sopra il RaTO – della struttura attuale e la costruzione del nuovo. Per farlo ci sono a disposizione 250 giorni consecutivi dalla consegna. La parziale inaugurazione del collegamento ci fu il 13 febbraio 2016, mentre la riapertura del tratto in questione – con limite di velocità e varie problematiche – avvenne il 10 novembre 2018 in strada di Casanova. Ora l’ultimo – non breve – passaggio. Le altre società che hanno offerto un ribasso superiore al 28% sono la Dapam srl e la LP Costruzioni srl.

Il nuovo cavalcavia e le quattro notti

In quanto alla nuova struttura nel capitolato d’appalto si specifica che si «prevede di effettuare le operazioni di costruzione del nuovo cavalcavia limitando la chiusura al traffico della Ss 675 con l’attivazione delle deviazioni sulla strada comunale Marattana per complessive 4 notti. A ciò si aggiungeranno parzializzazioni della carreggiata nelle aree sottostanti il nuovo cavalcavia per eseguire i montaggi dei parapetti provvisori e definitivi di impalcato in condizioni di sicurezza per la viabilità sottostante».