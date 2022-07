Terni: porta i fiori alla moglie morta e si accorge di essere stato derubato

Il ‘fattaccio’ – o meglio la sua scoperta – risale alla mattina dello scorso 14 luglio, quando Elzo Ceccarelli, ternano di 79 anni, si è recato al cimitero di Terni per portare i fiori sulla tomba della moglie Giuseppina, per l’anniversario della sua scomparsa. Lì l’uomo si è accorto che la pietra in marmo del loculo di sua proprietà, accanto a quello della moglie e che aveva acquistato quattro anni fa, era sparita, rubata da ignoti. Il 79enne ha deciso così di sporgere denuncia ai carabinieri del comando stazione di Terni per provare a rintracciare i responsabili del gesto, inqualificabile. Poi ha preso ‘carta e penna’ e ha inviato una e-mail al sindaco di Terni: «Le scrivo – si legge nella missiva fatta anche di rabbia – per denunciare in che razza di situazione si trova il cimitero di Terni e che razza di gentaglia, mascalzoni e ladri circolano all’intero del cimitero. Faccio presente al Comune di Terni che sono anni che questi furti avvengono con frequenza regolare e che nessuna amministrazione si è mai impegnata a rendere questo luogo, frequentato perlopiù da anziani, più sicuro installando delle telecamere per esempio». La speranza è che le istituzioni agiscano, che la pietra venga ritrovata – non sarà facile – e che il problema-furti trovi una risposta concreta.

