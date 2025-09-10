Un’edizione davvero importante – la trentesima – per l’ormai storica manifestazione ‘Porta un amico, pianteremo un albero’ organizzata dall’associazione di volontariato – cultura, ambiente, podistica e bike – Mirycae di Terni. L’appuntamento è per domenica 5 ottobre presso il parco ‘Emanuela Loi’ (viale Trento) da dove partiranno sia la gara podistica che la passeggiata ecologica. Di seguito la locandina e il regolamento per partecipare all’evento che prevede, oltre alle premiazioni, omaggi per tutti i partecipanti. L’associazione Mirycae si occupa della gestione e manutenzione del parco ‘Loi’ grazie al patto di collaborazione con il Comune di Terni.