Una bella mattinata di sport, socialità e cura per l’ambiente: domenica 5 ottobre, al parco di viale Trento, si è tenuta la 30° edizione di ‘Porta un amico, pianteremo un albero’ organizzata dall’associazione Mirycae. Tanti i partecipanti che hanno animato l’evento, concluso con una festa per celebrare l’importante traguardo, nel segno del motto ‘ieri oggi e domani, la storia continua’.

‘Porta un amico, pianteremo un albero’ ha visto l’impegno di tutti i volontari della Mirycae, presieduta da Giuseppe Bortone, che nel tempo ha contribuito a migliorare l’area verde di viale Trento, con nuove piantumazioni e una cura quotidiana per quegli spazi sempre più frequentati dai cittadini in cerca di svago e relax. Alle premiazioni di domenica hanno preso parte – fra gli altri – anche l’assessore comunale allo sport Marco Schenardi, il vice presidente regionale del Coni Fabio Moscatelli e il presidente di Aics Terni Carlo Pezzanera.

FOTO (CREDITS MIRYCAE – NUNZIO FOTI)