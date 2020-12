Terni, ‘Poster per la Pace’: tre vincitori ma il successo è di tutti

Il presidente del Lions Club Terni Host, Marco Coccetta, nella mattinata di sabato 12 dicembre ha premiato, in una semplice cerimonia nel rispetto delle normative anti-contagio, gli alunni della scuola secondaria di primo grado ‘Leonardo da Vinci – Orazio Nucula’ di Terni che hanno vinto l’annuale selezione locale del concorso del Lions International ‘Un Poster per la Pace’, dedicato al tema ‘La Pace attraverso il Servizio’. Gli alunni premiati sono Aurora Portale (1° classificata – classe 3°D, professoressa Agnese Bisonni), Edoardo Freda (2° classificato – classe 3°D, professoressa Daniela Ricci), Simona Giulia Betti (3° classificata – classe 3°A, professoressa Paola Casciotta). Il presidente del Lions Club Terni Host si è complimentato con la dirigente scolastica, Barbara Margheriti, per la qualità dei 216 elaborati giunti al Club per la selezione e per l’impegno messo in campo da studenti e insegnanti in questo particolare momento. Il presidente ha poi consegnato alla scuola un contributo economico per le iniziative didattiche dell’anno scolastico in corso. Un particolare apprezzamento è stato espresso, dallo stesso Marco Coccetta, per i video realizzati dagli alunni e dalle docenti per raccogliere tutti i lavori, in sostituzione della consueta mostra che veniva allestita nella festa annuale della premiazione. Con i 36 disegni selezionati dal Club Terni Host e con quelli meritevoli di menzione speciale da parte delle docenti di arte e immagine, è stato realizzato un calendario che verrà diffuso in città con offerte che verranno destinate alle opere di carità di don Luca Andreani, parroco di Santa Maria del Rivo in Terni.

