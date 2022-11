Terni, potatura alberi in via dell’Argine: «Così è pericoloso»

Terni, il verde pubblico e le potature, argomento che tiene sempre banco in città. Questa volta a segnalare perplessità è una residente che vive nell’area di via dell’Argine: è qui che dallo scorso 16 novembre è in corso un intervento per la sistemazione delle alberature. «L’ennesimo scempio per i platani. Sono brutti ma il problema non è estetico, quanto a livello di sicurezza: va bene potare, ma almeno farlo a regola d’arte e non in questo modo. Così diventa pericoloso – la preoccupazione – considerando i palazzi più bassi degli alberi ed il vento». La residente ha portato la questione all’attenzione del funzionario tecnico del Comune Paolo Neri. L’operazione proseguirà fino al 30 novembre come indicato dai cartelli posizionati.

