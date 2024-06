Terni: premiati tutti i vincitori della 30° gara di matematica ‘Mathesis’

LE FOTO

Si è tenuta martedì pomeriggio presso la Bct la cerimonia di premiazione della 30° edizione della gara di matematica organizzata dall’associazione Mathesis di Terni. «Sono stati premiati innanzitutto – spiegano gli organizzatori – gli alunni che hanno vinto le due sezioni del concorso ‘Crea la grafica per la premiazione’, elaborando il manifesto (opera di un gruppo di alunne della 4°L dell’istituto di istruzione superiore ‘Gandhi’ di Narni Scalo) e lo sfondo per gli attestati (a cura di Michele Russi della 2°D della scuola secondaria di primo grado ‘A. Vera’ di Amelia). I premi per questo concorso, rispettivamente di 300 euro per il manifesto e di 200 euro per l’attestato, sono stati offerti dalla Fondazione Carit e consegnati dalla professoressa Luciana Leonelli, in rappresentanza del presidente».

Si è passati quindi a scoprire le classifiche delle tre categorie della gara (QUI TUTTI I NOMI .PDF) e a premiare i migliori dieci studenti di ciascuna. Il Lions Club San Valentino – presente il presidente Mauro De Angelis – ha offerto i premi in denaro per i secondi e terzi classificati, oltre ai libri e alle penne con chiavetta che hanno ricevuto tutti i premiati, e il premio in denaro per la scuola di ogni vincitore. Il premio in denaro per il vincitore di ciascuna categoria è stato invece offerto dalla Fondazione Carit. I primi tre classificati hanno ricevuto inoltre dei dizionari offerti dalla Cedium.

Di seguito i vincitori: scuola secondaria di primo grado, Giulia Sergi dell’istituto comprensivo Orvieto-Montecchio; biennio scuola secondaria di secondo grado, Lorenzo Zanella del liceo scientifico ‘Galilei’ di Terni; triennio scuola secondaria di secondo grado, Gioele Bonifazi dell’IIS ‘Gandhi’ di Narni.