Terni, premio industria Felix per Faurecia: è una delle 12 in Italia ad averlo ricevuto

Premio industria Felix – Emission control technologies Italy – nel settore della meccanica per un’impresa di Terni, la Faurecia (Forvia). Si tratta di una delle dodici aziende in Italia ad averlo ricevuto: riguarda i gruppi «più performanti sul piano gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta anche sostenibili». La cerimonia si è svolta a Milano.

Cambiamento del mercato automotive

«Negli ultimi anni Forvia Italia – ha sottolineato Elisabetta Giommi, finance manager Faurecia (Forvia) Terni – è diventata una delle realtà più importanti del nostro gruppo multinazional Si tratta chiaramente di un risultato molto importante in un momento di cambiamento del mercato automotive come quello che stiamo affrontando. Questo è un premio dedicato alla solidità di bilancio. Noi come Finance abbiamo il compito di raccogliere e trasformare in numeri di Bilancio tutte le azioni svolte dalle persone che lavorano ogni giorno nella nostra azienda, traducendo il tutto in un risultato per noi positivo e questo ci riempie di orgoglio, il premio di oggi è la dimostrazione di tutto questo ed è dedicato alle persone che lavorano nella nostra azienda». Questo riconoscimento – il messaggio del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso – dà atto «anche alla vostra capacità di perseguire gli obiettivi aziendali, mantenendo un saldo equilibrio tra sostenibilità economica, responsabilità sociale e resilienza finanziaria. Il vostro impegno, la vostra innovazione e la vostra dedizione hanno contribuito in modo significativo al progresso e alla prosperità del Paese in un periodo caratterizzato dalla transizione ecologica e digitale. Sono certo che la vostra esperienza può servire da ispirazione per la costruzione di una rete di imprese virtuose che, insieme, contribuiranno a guidare l’intero tessuto imprenditoriale attraverso le sfide e le opportunità di questa trasformazione fondamentale. Sono certo che, lavorando insieme, possiamo coltivare un ambiente imprenditoriale che promuova la crescita economica, la responsabilità sociale e la tutela dell’ambiente: questa – ha concluso Urso – è la sostenibilità che vogliamo e che incentiviamo anche con le misure del Governo».