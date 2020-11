Terni, premio per 4 consiglieri comunali

Un premio all’impegno per la valorizzazione del territorio. A riceverlo tra i consiglieri comunali di Terni è Michele Rossi sull’iniziativa di Umbria Notizie Web, giornale multimediale regionale dell’Asi. Non è l’unico: riconoscimenti anche per Federico Pasculli, Federico Brizi e Anna Maria Leonelli.

I premiati

«La notizia mi fa enormemente piacere e mi spinge ad andare avanti. Ringrazio del premio – il commento di Rossi – che elogia e riconosce l’impegno e la passione fin qui profusa. Rimango convinto di aver fatto e di voler continuare a svolgere semplicemente il mio dovere». A Pasculli, capogruppo M5S, va il premio come miglior giovane consigliere; quindi Brizi (Lega) per la solidarietà civile e la Leonelli per la tutela della salute pubblica.