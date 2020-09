Terni, primo soccorso e manovre salvavita: c’è il corso Cisom

Imparare le manovre salvavita per aiutare chi è in difficoltà in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari. Questo l’obiettivo che si pone il corso ad hoc per il primo soccorso organizzato dal Cisom Terni-Amelia: «La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini che vogliano arricchire la propria formazione personale oppure diventare volontari del soccorso». La partenza è fissata per venerdì 2 ottobre – conclusione il 28 dello stesso mese – nei locali della parrocchia Immacolata Concezione di via Narni. Per ulteriori informazioni e le iscrizioni è possibile contattare il 333 3789454.

