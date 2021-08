Principio di incendio in una concessionaria di Maratta

Nel tardo pomeriggio di mercoledì un incendio ha interessato la facciata esterna della concessionaria Opel in via Vanzetti a Terni. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area; con loro anche i carabinieri della Compagnia di Terni per monitorare la situazione e gli accertamenti di rito. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, restano tuttavia i danni riportati dalla struttura. L’incendio sarebbe partito da un contenitore dei rifiuti, per poi estendersi alla copertura – lo strato isolante sottostante – della facciata, successivamente messa in sicurezza dagli uomini del 115.

