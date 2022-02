Intervento dei vigili del fuoco di Terni, sabato pomeriggio, in un condominio di cinque piani in via Tre Venezie, a causa di un principio di incendio che ha interessato il tetto dell’edificio. Il personale del 115 ha provveduto a smantellare una porzione della copertura per assicurare le condizioni di sicurezza e verificare che il rogo fosse completamente spento.

