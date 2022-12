Terni, proclamati 39 nuovi infermieri: «Professione molto ricercata»

Sono 39 i nuovi laureati in infermieristica dell’anno accademico 2021-­2022 appartenenti alla sede formativa di Terni dell’Università degli studi di Perugia: 22 gli studenti che hanno conseguito la votazione di 110 su 110, di cui ben 15 con la lode. La proclamazione è avvenuta nella sala conferenze del corso di laurea in medicina e chirurgia alla quale hanno partecipato il presidente del corso di laurea in infermieristica Stefano Brancorsini, vari docenti del corso stesso e i rappresentanti dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni.

Le tesi di laurea

Gli ambiti delle tesi di laurea sono stati molto variegati, hanno approfondito argomenti della professione infermieristica e alcuni hanno affrontato temi innovativi come la telemedicina e la transizione digitale mettendo in risalto la valenza che questa professione avrà sempre più in futuro in ambito sanitario, senza mai mettere in secondo piano il valore delle relazioni. Giovani professionisti che hanno sostenuto un percorso universitario decisamente impegnativo, lezioni, tirocinio pratico, esami, che hanno permesso di raggiungere, oggi, questo traguardo che è solo un punto di partenza: domani sarà il tempo dell’agire professionale poiché occorre continuare a studiare per sviluppare nuove conoscenze e competenze al servizio dei cittadini.

La professione dell’infermiere

«Una professione, questa, molto ricercata», è stato detto. «La responsabilità del prendersi cura è fondamentale, ricopre non solo l’aspetto clinico ma anche quello relazionale: l’infermiere con il suo agire e le sue relazioni può cambiare le sorti della vita delle persone e delle loro famiglie e sarà uno dei principali protagonisti della buona sanità del futuro». L’Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) di Terni, oltre ad essere l’organo di riferimento della professione infermieristica, ha una funzione di garante per i cittadini che mettono nelle sue mani il loro bene più prezioso: la salute. L’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni si congratula «con i neo dottori in infermieristica» e augura loro «di approdare in ambiti lavorativi e organizzativi che diano opportunità di crescita professionale».