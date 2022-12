Terni: pronto soccorso evacuato per sospetto incendio. Poi l’allarme rientra

Aggiornamento ore 19.10 – Qual era il problema

L’ufficio stampa dell’ospedale ‘Santa Maria’ riferisce che il problema è scaturito dal malfunzionamento di una cinghia di tramissione, interessata da un principio di incendio. L’evacuazione è scattata per precauzione e l’intervento del 115 ha consentito di accertare l’assenza di rischi. Tanto che poi il personale ed i pazienti del pronto soccorso sono stati fatti rientrare nella struttura. In una nota i vigili del fuoco di Terni riferiscono che «una squadra della sede centrale è intervenuta presso il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. I vigili, allertati dal personale sanitario che avvertiva un forte odore acre, hanno constatato un problema all’impianto di condizionamento/riscaldamento. Vista la complessità dell’impianto, si è richiesto l’intervento della ditta manutentrice e si è provveduto ad evacuare l’intero reparto. Il problema è stato risolto si è provveduto a far rientrare tutto il personale e riprendere la normale attività».

Aggiornamento ore 18.50 – Situazione risolta

Secondo una prima ricostruzione, il principio di incendio avrebbe riguardato un impianto elettrico ed il fumo si sarebbe propagato nei sistemi di areazione e riscaldamento. Nel giro di poco i vigili del fuoco sono venuti a capo della situazione, ripristinando le condizioni di sicurezza.

Intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Terni, nel tardo pomeriggio del 31 gennaio, presso il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera di Terni. Il personale del 115 si è portato sul posto per un presunto incendio la cui natura – forse un pannello elettrico – deve essere ancora individuata. Per precauzione, i pazienti ed il personale del pronto soccorso sono stati fatti evacuare per ragioni di sicurezza, in attesa delle verifiche.