Terni, pulizie al parco Raggi per dare il benvenuto alla primavera

Festa di primavera, lunedì pomeriggio, al parco Raggi di Villaggio Matteotti, a Terni, dove il gruppo di MiRifiuto e l’associazione TerniTuttaMiaLaCittá, hanno voluto dare il benvenuto alla bella stagione unendo le forze per dare un segnale di rinascita.

Festa per grandi e piccoli

Con scope, pinze e guanti i volontari si sono messi a pulire il parco ed i suoi dintorni. «Come spesso capita – spiegano -, il rispetto per l’ambiente e le regole di reciproco rispetto, vengono meno. Ma noi non ci lasciamo sconfortare e mettiamo in luce il malcostume».Per imprimere all’iniziativa un contorno di allegria e socialità, le collaboratrici di TerniTuttaMiaLaCittá hanno anche messo in piedi un laboratorio per bambini, per realizzare giochi colorati con le proprie mani. Un grande aiuto a tutta l’attività è stato dato anche dai ragazzi della cooperativa Actl ed agli ospiti dei centri di assistenza. Ancora una missione compiuta per il gruppo MiRifiuto: il parco era pieno, i bimbi si sono divertiti e i genitori hanno interagito tra loro. E, non ultimo, un altro pezzetto di città è stato ripulito.