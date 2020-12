Terni ‘questura del mese’ per Polizia Moderna

Una panoramica sulla storia e sulle potenzialità della città di Terni, sulla sua questura scelta come ‘questura del mese’ di dicembre dalla rivista ‘Polizia Moderna’. Il bel servizio della collega Nicoletta Gigli (qui la preview), offre uno spaccato che racchiude anche messaggi di speranza e richiami turistici per un territorio troppo spesso sottovalutato, ma che in realtà ha molto da offrire. E nell’ambito del quale la questura cittadina esercita un ruolo di pubblica sicurezza ma anche sociale e, nei limiti del possibile, di sviluppo. Una bella vetrina, in sostanza, per una città – come dice il titolo del servizio – ‘votata alla rinascita’. Ed è l’auspicio di tutti.

Condividi questo articolo su