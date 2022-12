Terni, Rato chiuso per incidente tra mezzi pesanti. Tilt traffico

Ancora problemi viabilità lungo il raccodo Terni-Orte. Nella prima serata di mercoledì la circolazione si è bloccata a causa di un doppio evento: un incidente – un tamponamento – tra due autoarticolati all’interno della galleria San Pellegrino (km 19,500, tra San Gemini e Amelia) ed un mezzo pesante in avaria (km 22) non distante dalla frazione di San Carlo. Sul posto c’è il personale Anas e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza e la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Scatenati gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico.

Aggiornamento ore 21.50

Anas fa sapere che la strada «è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente all’interno della galleria ‘San Pellegrino’. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di San Gemini/Narni (km 14,100) per chi viaggia in direzione Orte e allo svincolo di Amelia (km 21) per chi viaggia in direzione Terni. Per cause in corso di accertamento, un veicolo ha disperso materiale oleoso, causando il tamponamento di due mezzi pesanti che si sono intraversati, in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia per lavori. I veicoli incidentati sono stati rimossi».