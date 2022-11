Incidente sul Rato a Narni Scalo: code e disagi per il traffico

Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, all’altezza di Narni Scalo, dove si circola su una sola carreggiata a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale. In seguito al sinistro, un furgone si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni, gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco di Terni. La Stradale è stata supportata nelle operazioni anche dai carabinieri. Significativi i disagi per la viabilità con lunghe code. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto – un urto laterale – è stato fra un’autovettura che procedeva in direzione Terni e il furgone che, diretto verso Orte, in seguito al contatto si è ribaltato. Il sinistro ha causato feriti non gravi. La strada è stata riaperta intorno alle ore 16.45.

