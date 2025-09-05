Un’intera città in lego meccanizzata. A realizzarla è stata un’azienda ternana, la Tfc System srls, e sarà esposta in occasione del Terni Comics sabato 6 e domenica 7 settembre.

La complessa lavorazione è stata sviluppata grazie ad un’idea dell’amministratore aziendale Andrea Vitali: «Il personale di The Bricks Factory si è occupata del paziente assemblaggio, il team di ingegneri meccanici, elettronici e informatici di Tfc e Espresso AI ha sviluppato schede elettroniche con firmware e codici ad hoc per la prima volta: muovono l’ intera città Lego da tablet o telefono», viene specificato.

Riprodotta la pressa della stazione e il drago Thyrus: «L’intera città è formata da 200 mila pezzi Lego e verrà trasportata al Pala Terni smontando e rimontando tutto sul posto».

LE FOTO