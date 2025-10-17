Nuovi controlli a Terni da parte della questura. Sono sette in tutto i provvedimenti firmati dal questore Michele Abenante: ci sono quattro avvisi orali e tre divieti di ritorno. Mirino sulle misure di prevenzione per prevenire e contrastare i reati predatori e lo spaccio di droga.

«Gli avvisi orali – spiega la questura – riguardano due giovani di origine nordafricana, arrestati in flagranza dalle Volanti mentre stavano commettendo un furto in abitazione. Un altro avviso orale riguarda il minorenne denunciato nei giorni scorsi per danneggiamento veicoli in sosta ed infine un quarto avviso orale è stato emesso nei confronti di uomo, segnalato dai carabinieri della Compagnia di Terni per numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio».

I divieti invece riguardano «un giovane di Varese fermato dalle Volanti venerdì scorso in possesso di hashish per un peso totale di circa 23 grammi; nei confronti di un ventenne cittadino albanese, arrestato la sera precedente dai carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente; in ultimo, su proposta dei carabinieri della stazione di Narni Scalo, nei confronti di un campano denunciato per tentata truffa».

Per quel che concerne l’immigrazione illegale, un cittadino del Niger – irregolare sul territorio nazionale e con precedenti – è stato rintracciato e accompagnato ad un centro di permanenza per il rimpatrio. Sarà poi espulso. «L’adozione di queste misure – il commento di Abenante – conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine verso i contesti di marginalità e devianza che possono sfociare in forme di illegalità diffusa. L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei cittadini e rafforzare la percezione di legalità sul territorio».