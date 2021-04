Terni, Rebecca deve sottoporsi ad un nuovo intervento: al via la raccolta di fondi

Rebecca Antonelli, la ragazza ternana affetta da una rara patologia tumorale, dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico negli Stati Uniti. La partenza è fissata per i primi di giugno, il ricovero il 14 giugno mentre l’operazione, preceduta da tutti gli accertamenti sanitari necessari, è prevista per il 28 dello stesso mese. Per sostenere lei e la sua famiglia, è in corso una raccolta di fondi attraverso l’associazione ‘Il Sogno di Rebecca’. Si può donare attraverso l’IBAN dell’associazione (IT93T0707514402000000716916 – ‘Il Sogno di Rebecca APS’) oppure, in questo periodo, attraverso il 5×1000 Irpef con codice fiscale 91076660553. A causa della pandemia da Covid-19, l’associazione non ha più potuto organizzare quegli eventi – come le cene di beneficienza – sempre molto partecipati e che consentivano di raccogliere buona parte dei fondi per le cure di Rebecca. Una situazione di difficoltà che ha trovato una pronta risposta nel presidente della Ternana Calcio Stefano Bandecchi, che attraverso l’associazione ‘Terni col cuore’ ha donato 20 mila euro. I costi del viaggio e quindi delle cure sono però importanti e a tutti si chiede uno sforzo, pur nelle difficoltà del periodo, per aiutare la giovane ternana.

