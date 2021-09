Restyling stazione Terni: «Sbrigarsi o salta l’accordo»

Il restyling della stazione di Terni, l’accordo di programma stipulato tra Comune e Rfi e le tempistiche che stringono. A chiedere deludicazioni sul tema è il consigliere comunale del Gruppo Misto, Doriana Musacchi.

L’avvio dei lavori

Si tratta di un atto di indirizzo che, appunto, tratta della riqualificazione della stazione e del patto tra Comune e Rfi: «La validità – ricorda la Musacchi – però è subordinata alla condizione che l’inizio dei lavori avvenga entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso accordo. Ad oggi ancora i lavori non sono cominciati, e la scadenza è fissata per dicembre 2021». Da qui la richiesta di lumi: «Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Riqualificare la stazione vuol dire dare una nuova veste al quartiere, favorire il commercio locale, e soprattutto dotare la città di un’infrastruttura strategica più moderna e accogliente per tutti i turisti e pendolari che vi transitano ogni giorno».