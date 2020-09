Restyling stazione da 4,3 milioni: accordo di programma

di S.F.

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, adeguamento funzionale/normativo, abbattimento delle barriere architettoniche e lavoro sulla sicurezza degli impianti tecnologici. In estrema sintesi è ciò che prevede l’accordo di programma adottato dal Comune di Terni – già trasmesso a Rfi, c’è il progetto esecutivo e ora si deve firmare – per il restyling della stazione ferroviaria da 4,3 milioni di euro: un intervento di cui si parla da quasi un decennio che va ad incidere nell’ambito del ‘Piano periferie’. Si tratta di un passaggio propedeutico all’avvio delle opere da completare in 644 giorni.

LA STAZIONE DI TERNI E IL PIANO PERIFERIE

L’obiettivo base

La spesa è a carico di Rete ferroviaria itaiana e ha l’obiettivo di valorizzare la stazione con l’innesto di nuovi servizi – anche di natura commerciale – per i passeggeri. L’iter era scattato nel 2011 con un percorso di collaborazione tra Rfi e Comune per un miglioramento dell’area: nel giugno 2018 era stata rilasciata l’autorizzazione unica alla Centostazioni S.p.A. (poi assorbita da Rfi a causa dello scioglimento) per il permesso di costruire, ma non ci fu alcun seguito. Con tanto di decadenza. Tuttavia la società ha riconfermato la volontà di portare avanti il progetto per la riqualificazione del fabbricato viaggiatori e di conseguenza nei mesi scorsi c’è stato il lavoro sullo schema di accordo di programma: quest’ultimo legittima il titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento. Il progetto esecutivo di Rfi è arrivato a palazzo Spada lo scorso luglio. Nessun problema per la variante urbanistica necessaria, già approvata dal consiglio comunale nel 2014.

IL PROGETTO RFI PER LA STAZIONE

Cosa è previsto

Il restyling riguarda un’area da 17 metri di larghezza e 140 di lunghezza, più il portico da 69 metri. Si parte dal piano terra: «Gli interventi – si legge nell’accordo di programma e nel documento di Antonello Martino, responsabile ingegneria e investimenti della direzione stazioni – riguardano l’ampliamento dell’atrio arrivi, la riqualificazione del portico e dell’atrio partenze, percorsi e mappe tattili, la riorganizzazione degli spazi/fronti commerciali, la modifica delle rampe di accesso, la sostituzione del sistema segnaletico a messaggio fisso, sedute in acciaio inox e nuovi arredi»; al primo piano si parla di opere strutturali ed impiantistiche, quindi la manutenzione generale di coperture e pensiline, il restyling sulle finiture delle facciate e l’impianto di illuminazione a led. Il cronoprogramma prevede quattro fasi distinte per quasi due anni di lavoro.

L’ACCORDO DI PROGRAMMA RFI-COMUNE – DOCUMENTO

Il polo multifunzionale ed il portico

Rfi inoltre, spiegando le scelte, rileva che «inserire funzioni diversificate all’interno della nuova galleria riflette la volontà di individuare nel fabbricato viaggiatori un polo attrattivo di funzioni per la città di Terni e trasformare la stazione in un centro multimodale e multifunzionale». Si passa all’atrio arrivi: l’intervento «consentirà di dare maggior respiro ai collegamenti verticali a servizio del percorso pedonale sopraelevato ed al contempo creerà le condizioni per una valorizzazione commerciale mediante la riqualificazione dei percorsi dei viaggiatori. In quest’ottica si è resa necessaria la scelta progettuale di chiudere il portico esistente con dei nuovi infissi, collegando funzionalmentei due atrii tramite un intervento poco invasivo». Ci saranno nuove vetrate a filo lucido per una diversa «definizione gerarchica degli spazi ampliando la distribuzione delle aree del fabbricato aperte al pubblico». Prossimo step l’approvazione in giunta. L’avvio della riqualificazione dovrà avvenire entro un anno dalla pubblicazione dell’accordo di programma sul Bur. Altrimenti nuova decadenza.