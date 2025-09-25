di S.F.

«Nel corso del corrente anno vi è stato un aumento del numero dei verbali redatti e lavorati con un contestuale aumento della spesa per la lavorazione». Tradotto: ci sono più multe e di conseguenza il Comune mette mano alla cifra da corrispondere a Terni Reti. L’incremento – non una novità in termini generali, era già accaduto in passato – vale quasi 400 mila euro.

L’INCREMENTO DEL 2023 A FAVORE DI TERNI RETI: SI SPINGE

Come noto la società controllata da palazzo Spada gestisce i verbali di violazione al codice della strada, anche per via delle rilevazioni effettuate con le apparecchiature. Il Comune, per il 2025, aveva impegnato in tal senso una cifra di 641.720 euro a favore di Terni Reti. Peccato che non bastino.

DICEMBRE 2021, IL MAXI AFFIDAMENTO A TERNI RETI

A causa dell’incremento dei verbali «si è determinata una maggiore entrata per l’amministrazione comunale». E nemmeno di poco a giudicare dall’esborso ulteriore firmato dalla comandante e dirigente della polizia Locale Gioconda Sassi: l’incremento presuntivo firmato è da 368.958 euro per far fronte alla spesa per il servizio. Vale a dire quasi il 60% in più rispetto alla somma originaria.