Terni Reti, 240 mila euro in più dal Comune: aumento dei verbali e più apparati

di S.F.

L’impegno di spesa originario era quantificato in 641.720 euro ma nel corso dell’anno la situazione è andata oltre le aspettative e dunque per il Comune di Terni è tempo di aumentare l’impegno a favore di Terni Reti. Si parla del servizio per la gestione dei verbali di violazione al codice della strada redatto da personale legittimato o scaturito da rilevazioni con le strumentazioni di legge.

DICEMBRE 2021, IL MAXI AFFIDAMENTO A TERNI RETI PER OTTO ANNI: I DETTAGLI

La cifra aumenta

In sintesi l’impegno di spesa originario non basta. Motivo? «Nel corso del corrente anno vi è stato un aumento del numero dei verbali redatti e lavorati con un contestuale aumento della spesa per la lavorazione degli stessi. Conseguentemente, si è determinata una maggiore entrata per l’amministrazione comunale». Il focus è dunque sulle spese di procedura per la riscossione. In più si aggiunge il fatto che a Terni Reti va corrisposto il compenso relativo ad altri apparati messi a disposizione nel corso del 2023. Da ricordare che la società partecipata del Comune ha il servizio in mano dal 1° gennaio 2022 per otto anni.