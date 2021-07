Terni-Rieti, l’sos: «Segnaletica assente, buche ed erbacce»

Il tratto stradale tra la nuova rotatoria della Terni-Rieti e lo svincolo del bar La Baita. A segnalare diverse problematiche in merito è un cittadino che, con tanto di documentazione fotografica, denuncia lo stato dell’arte tutt’altro che decoroso. A vuoto finora i tentativi di far presente la situazione agli enti preposti.

I problemi

«Noi viviamo – segnala a umbriaOn – al confine tra Terni e Rieti tra erbacce, strade sporche, segnaletica verticale e orizzontale assente o coperta». Non solo: «Ci sono piante cadute e buche nel manto stradale. C’è il rischio di non vedere i cinghiali per via dell’erba». Nonostante le segnalazioni nulla è cambiato nell’ultimo mese: «C’è anche immondizia». Mirino anche sulla galleria Valnerina: «Chiusa ormai da tre mesi dalle 21 alle 6». Disagi in serie che di certo non portano buon umore.