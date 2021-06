Piediluco e Colli sul Velino: svincoli dal 30 luglio e nuova viabilità

Verranno inaugurati a metà stagione estiva gli svincoli di Piediluco e Colli sul Velino lungo la superstrada Terni-Rieti. La data indicata per il taglio del nastro dall’assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche, è quella del 30 luglio 2021. A riportare la notizia è ‘Il Corriere dell’Umbria‘.

La nuova viabilità

Il primo svincolo – quello per Piediluco, adiacente il nuovo ponte sul fiume Velino che ha consentito l’estensione della superstrada – verrà utilizzato da traffico leggero ed autovetture lungo la Sp 62 fino a vocabolo Mazzelvetta: una strada relativamente breve ma che necessiterebbe, fra le altre cose, di un intervento di messa in sicurezza da parte di Anas, già invocato in passato dalla Provincia di Terni. Il secondo – Colli sul Velino – sarà anche per i mezzi pesanti ed i bus turistici destinati alla Cascata delle Marmore/Piediluco, anche perché questo tipo di veicoli non possono transitare sul ponte di Mezzelvetta.

Marmore, cosa cambia

Fra le novità contestuali, lo smantellamento della rotatoria all’uscita della galleria Valnerina – ritenuta non sicura – e la chiusura dell’attuale ‘svincolo’ per Marmore: transitando lungo la Terni-Rieti, dopo la galleria Valnerina e in direzione Rieti, la prima uscita utile per raggiungere il paese della Cascata sarà quella di Piediluco. Da Terni, invece, Marmore sarà ovviamente raggiungibile anche attraverso il percorso tradizionale (Ss 79).