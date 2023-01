Terni: rigano auto e rompono specchietti. Rabbia in via XX Settembre. Si indaga

Brutto risveglio venerdì mattina per una decina di cittadini ternani residenti nella zona di via XX Settembre. Quando sono andati a prendere le proprie auto – parcheggiate lungo la pubblica via – per andare al lavoro e sbrigare le quotidiane commissioni, si sono resi conto di aver subito danni significativi. Ignoti infatti, presumibilmente nel corso della notte precedente, hanno preso di mira le vetture: rigandole, danneggiandole in più punti, spaccando diversi specchietti retrovisori. In totale sono una decina, come detto, i veicoli colpiti e con chiari segni dei danneggiamenti. Un raid vandalico in piena regola che le vittime, ovviamente imbufalite per l’accaduto, hanno subito segnalato alle forze dell’ordine. Sul posto si è così portata la squadra Volante della questura di Terni per avviare tutti gli accertamenti utili e verbalizzare l’accaduto. I coinvolti hanno poi sporto denuncia, ciascuno per i danni subiti, alle forze dell’ordine. L’intervento della polizia di Stato ha fatto così scattare le indagini che, oltre alle testimonianze, potrebbero contare anche su eventuali immagini di telecamere di sicurezza pubbliche e private presenti in zona. Ovviamente non è la prima volta che accade un fatto del genere in città – recentemente si ricorda un raid contro alcuni motorini e scooter parcheggiati lungo corso del Popolo – ma è da capire se, come in altre occasioni, sia da ricondurre ad uno o più soggetti ‘su di giri’ per l’abuso di alcol o droghe o se ci sia altro. Al momento i danni sono stimabili in qualche migliaio di euro: c’è chi è coperto da assicurazioni contro gli atti vandalici e chi, invece, dovrà sperare che il responsabile o i responsabili vengano individuati e attivare tutte la facoltà di legge per tentare di ottenere un risarcimento.

