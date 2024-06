Terni: rimpatriata a 26 anni dal diploma per la 5°D dell’Itc ‘F. Cesi’

A 26 anni dal diploma, datato 1998, i ‘ragazzi’ del 5°D dell’Itc ‘Federico Cesi’ di Terni, si sono ritrovati dopo lungo tempo. Ed è stata una rimpatriata emozionante, piena di ricordi e aneddoti. «Alcuni di noi – dice Sara Folini – non vivono più a Terni, in particolare Matteo vive ad Ancona e Francesco vive a Barcellona. Neanche la distanza è riuscita a frenare la voglia di rivederci e di passare una serata insieme. Ci guardavamo, ci raccontavamo vecchi episodi e avevamo tutti la sensazione che non fossero passati quei 26 anni».

