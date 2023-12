Terni: rimpatriata con i ‘prof’ a 20 anni dal diploma

Bella rimpatriata per i ragazzi del 5°I grafico pubblicitario (istituto ‘Casagrande’) diplomatisi nel 2003 e che hanno deciso di incontrarsi di nuovo, anche con i loro professori, per immergersi in un mare di ricordi. «A vent’anni di distanza da quel diploma – scrivono – siamo a ricordare uno dei momenti più spensierati, divertenti ma anche turbolenti della nostra vita. Insieme ai professori che per cinque anni hanno accompagnato le nostre inclinazioni, i nostri sbalzi di umore, i nostri ‘perché’ e ci hanno insegnato con carisma il loro sapere. Ognuno ha lasciato qualcosa e il loro modo di essere è rimasto nei nostri ricordi in modo indelebile. È bello fermarsi e fare memoria, ogni tanto serve anche per ripartire meglio di prima. La vita ci ha portati a prendere strade completamente diverse – proseguono gli ex studenti – e con alcuni di noi è rimasta una profonda amicizia, grazie alla scuola. Un luogo magico dove il futuro è lì presente, dove i sogni, i desideri, le prime ‘vere’ domande nascono tra quelle mura, senza abbandonarci mai. Perciò – concludono – grazie prof, grazie alla scuola e grazie per aver vissuto uno dei momenti più felici della nostra adolescenza».

