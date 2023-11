Terni: riparte il bar Ambassador con la nuova gestione

Pubbliredazionale

È stata ufficialmente inaugurata la nuova gestione dello storico bar Ambassador di largo Micheli, a Terni. La riapertura è avvenuta sabato 18 novembre con il titolare, Michele Brozzetti, che ha accolto amici e clienti nei rinnovati locali, inaugurati con tanto di dj-set. Il bar Ambassador, oltre ai nuovi interni, conta ora su un ampio spazio esterno attrezzato e riscaldato e si qualifica per essere anche ‘party location’ per feste di compleanno di adulti e bambini, con allestimenti personalizzati, ma anche luogo dove cenare ascoltando musica live e poter contare sul mini club gratuito per i più piccoli.