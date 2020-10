Terni, ripulita la discarica di via Tito Oro Nobili

Un’altra discarica a cielo aperto, nel centro città, ripulita dai volontari di ‘Mi Rifiuto’: l’intervento è stato portata a termine venerdì mattina nell’area di parcheggio di via Tito Oro Nobili, accanto alla ferrovia e a pochi passi dagli uffici dell’Aci. Bottiglie di vetro e di plastica disseminate sull’erba appena tagliata, sacchi di rifiuti domestici nascosti tra la vegetazione, carta ovunque sono le tipologie di rifiuti raccolti.

Impegno senza fine

«Anche oggi (venerdì, ndr), ma era noto – spiegano dal gruppo -, abbiamo avuto a che fare, purtroppo, con quella forma di ‘degrado sociale’, già evidenziato in altre circostanze e luoghi della città, costituito da decine di siringhe usate abbandonate in ogni dove. Sette volontari, con il prezioso supporto di un operatore dell’Asm, hanno bonificato tutta l’area sperando, almeno, che il prossimo cittadino che penserà di abbandonare lì i propri rifiuti, nel vedere tutto pulito, si possa almeno un po’ vergognare di quello che sta per fare». Sabato mattina, dalle 9, confidando nella clemenza del tempo, i volontari di ‘Mi Rifiuto’ si incontreranno invece presso i giardini pubblici di via Aleardi con un gruppo di residenti volontari, per ripulire le aree verdi del quartiere e dare vita all’iniziativa ‘Viviamo via Aleardi’.