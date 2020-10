Terni, rischio caduta alberi: chiusa strada per Sant’Erasmo

Pericolo per caduta alberi, nella fattispecie pini. Questa la motivazione pe la quale è stata chiusa in via temporanea – sul posto sono arrivati gli agenti della polizia Locale – la strada di collegamento che da Cesi, frazione di Terni, conduce fino a Sant’Erasmo e Torremaggiore: la decisione è arrivata in seguito al sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco nella serata di venerdì nel tratto che inizia poco dopo l’entrata per Cesi. Immediato il posizionamento – per ora non c’è un’ordinanza specifica – delle transenne per bloccare la viabilità: a stretto giro scatteranno i controlli del caso per valutazione il contesto generale. Non è la prima volta che si presenta una situazione del genere in quest’area.

Condividi questo articolo su